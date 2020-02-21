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Общество
21.02.2020 12:22
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Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить компенсацию в 300 млн долларов

Президент Белоруссии раскрыл детали телефонного разговора со своим российским коллегой, который, по его словам, предложил выплатить компенсацию Минску за уменьшение таможенной пошлины.

«Владимир Путин предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года <...> Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим 700 миллионов. Он сказал: мы 300 миллионов долларов компенсируем», – цитирует 21 февраля заявление Александра Лукашенко агентство «Белта».

По его словам, предложение российской стороны – это «хоть какой-то путь к развязке споров» о цене на поставляемую из РФ нефть. Лукашенко уверен, что путем выплаты компенсации Россия хочет «сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года».

При этом ранее Минск оценивал свои потери за последние 4 года в 3,4 миллиарда долларов.


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