Жители Ленобласти по очереди стали жертвами разбоя в «Яндекс.Такси». Машины приезжали с вооружёнными преступниками

Менеджер грузовой компании из Янино и фельдшер из Никольского стали жертвами нападения в автомобилях с наклейками «Яндекс.Такси» в Петербурге. В обоих случаях в салоне машины были посторонние со «спецсредствами».

Как стало известно «Фонтанке» 21 февраля, оба пострадавших, объединённые одной бедой, написали заявления в полицию накануне. Первым пострадал фельдшер приёмного покоя из Никольского. Около одиннадцати вечера 18 февраля он вызвал такси, будучи в Петербурге. Молодой человек уточнил, что в поданной машине уже были люди, но его это не смутило, видимо, в силу плохого самочувствия. По пути пассажир отключился. Очнулся он у дома 66 по Синопской набережной от того, что его выталкивали на улицу. На прощание ему в лицо распылили перцовый газ. Позднее медик понял, что после поездки у него пропали смартфон, цепочка с крестиком и карта «ВТБ», с которой уже без него были списаны деньги. Сумма ущерба составила почти 40 тысяч рублей. Примет компаньонов по такси пострадавший не запомнил, в память врезался только пожилой седовласый мужчина с южными чертами лица.

После него заявление написал житель деревни Янино во Всеволожском районе. В ночь на 21 февраля он вызвал автомобиль через приложение «Яндекс.Такси». У дома 128 по Ленинскому проспекту неизвестный пассажир в очках достал электрошокер и, угрожая им, отнял у заявителя 582 тысячи рублей и седьмой iPhone.



