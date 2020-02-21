Записи Ленина и тысячи песен и сказок ушли в частные руки: государство избавилось от фирмы «Мелодия»

Всесоюзная фирма граммофонных пластинок «Мелодия», с момента основания в 1964 году принадлежавшая государству, перешла в частные руки. Как пишут 21 февраля «Ведомости», на аукционе 100% ее акций у Росимущества за 329,6 млн рублей приобрела компания «Формакс».

По данным издания, «Мелодия» – крупнейший владелец аудиоархива страны и владеет фонотекой почти из 240 тысяч аудиопроизведений. Это записи эстрадных исполнителей и классиков советского периода, аудиосказки и раритетные записи: например, голоса Ленина и Маяковского.

Компания-покупатель «Формакс» была зарегистрирована только в августе 2015 года. У неё есть собственный сервис Fonmix, через который потребители получают доступ к базе с легальными музыкальными треками. Её совладелец считает, что приобретение «Мелодии» будет способствовать повышению капитализации компании и привлечет новых инвесторов.



