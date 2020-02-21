Квартиры от Группы «Эталон» со сниженной процентной ставкой от банка-партнера

ГК «Эталон»

Квартиры в объектах Группы «Эталон» можно приобрести в ипотеку со сниженной ставкой от Банка «Санкт-Петербург» – от 7,77%.

Банк «Санкт-Петербург» запускает специальное предложение, благодаря которому купить квартиру в строящихся объектах Группы «Эталон» с помощью ипотеки на срок от 1 года до 5 лет можно со сниженной процентной ставкой – от 7,77% годовых, а в готовых объектах Компании по ставке от 7,99%.

Согласно условиям программы, минимальный первоначальный взнос должен составить от 20% и более от стоимости жилья. Сумма ипотечного кредита от 500 тыс. рублей до 30 млн рублей.

Подробнее с условиями кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru/retail/mortgage/action/

Банком Санкт-Петербург аккредитованы жилые комплексы BOTANICA, «Эталон на Неве», «Охта Хаус», «Петровская Доминанта», «Галактика.Премиум», «Дом на Космонавтов», корпуса 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3 Квартала «Галактика», новые проекты Группы «Эталон» Галактика Prо и Квартал Che, а также ряд сданных объектов.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

Справка о Группе «Эталон»

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/

ЖК «Галактика. Премиум» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika-premium/

ЖК «Дом на Космонавтов» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-kosmonavtov/

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

«Квартал Che» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Девелопмент", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Галактика Pro" - застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Галактика"", проектная декларация на сайте наш.дом.рф