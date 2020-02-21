Водитель «Форда» на Константина Заслонова припарковался в 80-летнюю женщину

Пожилая женщина серьезно пострадала под колесами автомобиля утром 21 февраля в Центральном районе Петербурга. Водитель пытался припарковаться.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 10:50 у дома 17 по улице Константина Заслонова. По предварительным данным, 24-летний водитель Ford Focus, паркуясь задним ходом, наехал на 80-летнюю женщину-пешехода.

В результате пенсионерка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. У молодого человека водительский стаж с 2013 года, добавляют в ГИБДД.



