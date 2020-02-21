Ещё восемь россиян отпустили с застрявшего у Японии лайнера Diamond Princess

Россияне продолжают покидать борт туристического лайнера после проверки на коронавирус.

«Сегодня лайнер покинули восемь россиян, которые в ближайшее время вернутся на родину. Пока остающиеся на борту соотечественники также в скором времени сойдут на берег после завершения оформления медицинских документов», – сообщает 21 февраля посольство России в Токио.

Дипломаты уточнили, что следят за здоровьем наших соотечественников, которых с Diamond Princess направили в японские больницы. Ранее пресс-атташе российской дипмиссии Татьяна Кочкина рассказала «Фонтанке», что «коронавирус диагностирован только у одного россиянина». Накануне с лайнера отпустили несколько граждан РФ. Дипломаты пообещали помочь им вернуться домой.

О том, что происходит в Японии на фоне распространяющегося коронавируса, читайте в колонке на «Фонтанке».



