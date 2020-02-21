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Происшествия
21.02.2020 11:53
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Ещё восемь россиян отпустили с застрявшего у Японии лайнера Diamond Princess

Россияне продолжают покидать борт туристического лайнера после проверки на коронавирус.

«Сегодня лайнер покинули восемь россиян, которые в ближайшее время вернутся на родину. Пока остающиеся на борту соотечественники также в скором времени сойдут на берег после завершения оформления медицинских документов», – сообщает 21 февраля посольство России в Токио. 

Дипломаты уточнили, что следят за здоровьем наших соотечественников, которых с Diamond Princess направили в японские больницы. Ранее пресс-атташе российской дипмиссии Татьяна Кочкина рассказала  «Фонтанке», что «коронавирус диагностирован только у одного россиянина». Накануне с лайнера отпустили несколько граждан РФ. Дипломаты пообещали помочь им вернуться домой. 

О том, что происходит в Японии на фоне распространяющегося коронавируса, читайте в колонке на «Фонтанке».


Справка:

Diamond Princess встал на карантин у берегов Японии 4 февраля после того, как у одного из ранее сошедших на берег пассажиров выявили коронавирус. Всего на судне находились почти 3,7 тысячи человек, в том числе 24 россиянина, заболели 621. Власти Японии сообщили, что к 21 февраля лайнер покинут все здоровые пассажиры.

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