Посол Китая в России пообещал, что коронавирус победят к апрелю

Китай может победить коронавирус на всей территории страны к апрелю. Об этом 21 февраля заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым, передает ТАСС.

«Мы можем одержать полную победу над этим вирусом. Кроме провинции Хубэй, в других регионах мы можем одержать эту победу уже в течение этого месяца. А в центре эпидемии, возможно, в течение следующего месяца мы полностью ликвидируем этот вирус на территории Китая», – цитирует издание слова дипломата.

Ханьхуэй уточнил, что 18 тысяч человек в Китае уже выписали из госпиталей, а во многих регионах за последние 10 дней не было зафиксировано ни одного нового случая заражения. Количество инфицированных, по словам посла, уменьшается и в городе Ухань — эпицентре распространения инфекции.

Отметим, в мире словам китайских властей не очень верят. Так, ученые из Лондонской школы гигиены на основании математической модели заявили, что статистика из Китая по заболеваемости коронавирусом может существенно расходиться с реальностью. По их подсчетам, только в Ухане количество заразившихся может приблизиться к полумиллиону человек. Согласно официальным данным, число жертв коронавируса составляет две тысячи человек, а заразившихся — около 75 тысяч.



