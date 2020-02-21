Театр Эстрады впервые покажет спектакль для взрослых с сурдопереводом. В главной роли – Юрий Гальцев

Театр Эстрады имени Аркадия Райкина впервые покажет спектакль для взрослых с сурдопереводом. Постановка пройдёт в рамках проекта «Театр без границ».

В декабре 2018 года Театр Эстрады присоединился к всероссийской акции, в рамках которой учреждения культуры организовывали доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. После эксперимента, успешно прошедшего, в театре разработали и воплотили в жизнь проект «Театр без границ». В его рамках проходят экскурсии и спектакли с сурдопереводом для глухих и слабослышащих детей. За время существования проекта в несколько раз увеличилось число маленьких зрителей с проблемами слуха.

В театре решили не останавливаться на достигнутом и включили в проект репертуарный спектакль для взрослых «Дом». В главной роли художественный руководитель театра, заслуженный артист РФ Юрий Гальцев. Это история о враче обычной поликлиники, у которого есть все, что заполняет жизнь обычного человека – работа, семья, друзья. А ещё есть сокровенная мечта – построить дом. И последовавшие за этим решением события приводят к переосмыслению всей жизни. Но даже в драматической истории, рассказанной Театром Эстрады, не обойдётся без песен, танцев и клоунады.

Спектакль пройдёт 26 февраля. В пресс-службе театра подчеркнули, что глухих и слабослышащих зрителей ждут льготные места в специальном секторе в первых рядах театра, где хорошо видно как сценическое действие, так и руки переводчика.

Чтобы забронировать места, надо либо позвонить по телефону 314-66-61, либо написать на электронную почту info@estrada.spb.ru.

Более подробно о проекте «Театр без границ» можно узнать на сайте театра.