В ЖК «Солнечный город» проектируются новые дороги

Setl Group

В квартале «Солнечный город» будут построены новые дороги, которые свяжут пр. Буденного и ул. Генерала Кравченко. Комитет по градостроительству и архитектуре уже распорядился подготовить проект планировки территории до 30 января 2021 года.

К этому моменту должен быть готов проект для размещения трех улиц. Первая пройдет от пр. Буденного на восток. Вторая примкнет к первой и продолжится на юг. Третья улица примкнет ко второй и будет проложена до улицы Генерала Кравченко.

Строительством улицы Генерала Кравченко занимается холдинг Setl Group. Дорога длиной 720 метров идет вдоль корпуса 8 (ул. Летчика Лихолетова, 14) и корпуса 9 на юг до пр. Ветеранов. В настоящее время строительство двухполосного дорожного полотна практически закончено. Холдинг планирует открыть участок для движения в 3 квартале текущего года, после того как город завершит строительство перекрестка с пр. Ветеранов.

Вслед за вводом в эксплуатацию 11-й строительной очереди (плановый срок – 2 квартал 2021 года) ул. Генерала Кравченко будет расширена до 4 полос. А в будущем северный участок улицы соединится с ул. Летчика Лихолетова: для этого последняя дорога должна быть расширена. Работы по расширению участка не входят в зону ответственности Setl Group.

К настоящему времени в квартале «Солнечный город» холдинг Setl Group собственными силами и за собственный счет построил уже около 3 км внутриквартальных проездов. А также улицу Тимофея Федорова от ул. Летчика Лихолетова до пр. Ветеранов длиной 1 км, Снайперский переулок от ул. Тимофея Федорова до ул. Маршала Мерецкова длиной 336 метров, и бульвар от парка отдыха до ул. Генерала Кравченко. Кроме того, холдинг разработал и передал городу проектную и рабочую документацию на строительство пр. Ветеранов от ул. Пионерстроя до пр. Буденного.

В будущем в ходе строительства малоэтажного квартала «Солнечный город. Резиденции» южнее пр. Ветеранов Setl Group также построит новые улицы: ул. Ивана Куликова, ул. Владимира Пчелинцева, Новосергиевскую ул.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Солнечный город» – застройщик ООО «Сэтл Инвест», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Солнечный город. Резиденции» – застройщик ООО «Специализированный застройщик Сэтл Инвест», проектная декларация на сайте наш.дом.рф