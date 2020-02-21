Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +4
$ 63.74р
68.77р
12:50 21.02.2020
Расширенный поиск

Происшествия
21.02.2020 11:37
Печать

Утро поставило «пять» дорогам Петербурга. Север КАД остановил «перевертыш»

Утром пятницы, 21 февраля, на дорогах Петербурга было на 1 балл плотнее обычного. Максимальная загруженность составила 5 баллов.

Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», самыми загруженными магистралями Петербурга этим утром стали Пискарёвский и Витебский, а также Московское шоссе – в направлении центра там наблюдалось 7 баллов. Кроме того, нехарактерно плотный для этого времени трафик отмечали, к примеру, на Приморском проспекте в направлении центра, там было 6 баллов – на 2 балла выше обычного. На те же 2 балла было плотнее в сторону центра на Выборгском шоссе (4 балла) и Софийской улице (3 балла).

Самыми крупными пробками утром 21 февраля отметилась кольцевая автодорога. На внутреннем кольце наблюдался 7,5-километровый затор от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, а на внешнем – 6,5-километровый от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. Обе пробки продержались около двух часов.

На севере кольцевой напряженной ситуации способствовало ДТП на участке дорожных работ. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7 часов утра на 124-м километре внешнего кольца, в зоне проведения дорожных работ, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в водоналивные ограждения. В результате машина перевернулась на крышу. Пострадавших в аварии нет.


 

В том же районе этим утром скопилась еще одна крупная пробка, но уже на Выборгском шоссе. Затор составил 4,3 километра и тянулся от КАД до Суздальского проспекта. Две остальные пробки, попавшие в сегодняшний Топ-5, наблюдались на юго-востоке. Затор длиной 4,2 километра скопился на Мурманском шоссе и Народной улице и тянулся от КАД до Володарского моста. И на Колтушском шоссе полтора часа держалась пробка длиной 3,6 километра, которая тянулась от Центральной улицы до КАД.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
21.02.2020 11:46

Квартиры от Группы «Эталон» со сниженной процентной ставкой от банка-партнера

Квартиры в объектах Группы «Эталон» можно приобрести в ипотеку со сниженной ставкой от Банка «Санкт-Петербург» - от 7,77%.
Setl Group
21.02.2020 11:33

В ЖК «Солнечный город» проектируются новые дороги

В квартале «Солнечный город» будут построены новые дороги, которые свяжут пр. Буденного и ул. Генерала Кравченко. Комитет по градостроительству и архитектуре уже распорядился подготовить проект планировки территории до 30 января 2021 года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.02.2020 11:17

Банк «Санкт-Петербург» выяснил, что 75% покупок по Единой карте петербуржца совершают женщины

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал траты по Единой карте петербуржца, чтобы выяснить портрет ее держателей. На сегодняшний день Банком принято около 120 000 заявлений на выпуск карт ЕКП.
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
21.02.2020 10:45

ГК «Ленстройтрест» предлагает квартиры с отделкой в подарок

До конца февраля в третьей очереди голландского квартала «Янила» покупатели могут приобрести недвижимость с чистовой отделкой от застройщика по цене жилья без отделки. Условия акции распространяются на ограниченный пул квартир.
ru.depositphotos.com
21.02.2020 09:30

В Санкт-Петербурге «Яндекс.Транспорт» объединился с «Картами»

Теперь в одном приложении есть все автобусы, трамваи и троллейбусы, маршруты и поиск по городу.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
20.02.2020 18:00

ЖК «Образцовый квартал 6» входит в завершающую стадию строительства

На Царскосельских холмах завершается возведение нового жилого объекта. Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» продолжает комплексного освоение территории в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
фото предоставлено Fashion House Аутлет Таллинское
20.02.2020 14:40

Максивыходные в Fashion House Аутлет Таллинское: с 21 по 24 февраля брендовые вещи со скидкой до 70%

С 21 по 24 февраля петербуржцы смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары мировых брендов со скидкой до 70%.
Setl Group
20.02.2020 14:19

Семь из десяти элитных квартир приобретаются в рассрочку

По данным «Петербургской Недвижимости» за 2019 год, 70% покупателей квартир в домах бизнес- и премиум-класса от Setl Group приобрели жилье в рассрочку.
Компания Л1
20.02.2020 12:16

Компания Л1: итоги 2019 года и ближайшие планы

Прошлый, 2019 год, открыл новую страницу в истории российского строительства. По сути, долевое строительство прекратило свое существование, и отрасль перешла под контроль банков. С введением схемы проектного финансирования девелоперский рынок начал серьезно меняться.
«Главстрой Санкт-Петербург»
20.02.2020 12:15

Готовность пятой очереди ЖК «Юнтолово» достигла 75%

«Главстрой Санкт-Петербург» приступает к завершающей стадии строительства пятой очереди ЖК «Юнтолово» в Приморском районе.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.02.2020 12:07

Банк «Санкт-Петербург» способствует развитию каршеринга в России

Банк «Санкт-Петербург» профинансировал сделку по передаче компанией X-Leasing 1000 автомобилей Nissan Qashqai в лизинг каршеринговому сервису YouDrivе.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
20.02.2020 11:20

В ЖК «Новый Лесснер» приступили к монтажу окон

В жилых корпусах «Нового Лесснера» компании «Отделстрой» полностью завершены монолитные конструкции и кладка наружных стен. Все дома возведены под крышу, в них завершаются кровельные работы.