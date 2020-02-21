Утро поставило «пять» дорогам Петербурга. Север КАД остановил «перевертыш»

Утром пятницы, 21 февраля, на дорогах Петербурга было на 1 балл плотнее обычного. Максимальная загруженность составила 5 баллов.

Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», самыми загруженными магистралями Петербурга этим утром стали Пискарёвский и Витебский, а также Московское шоссе – в направлении центра там наблюдалось 7 баллов. Кроме того, нехарактерно плотный для этого времени трафик отмечали, к примеру, на Приморском проспекте в направлении центра, там было 6 баллов – на 2 балла выше обычного. На те же 2 балла было плотнее в сторону центра на Выборгском шоссе (4 балла) и Софийской улице (3 балла).

Самыми крупными пробками утром 21 февраля отметилась кольцевая автодорога. На внутреннем кольце наблюдался 7,5-километровый затор от реки Оккервиль до Октябрьской набережной, а на внешнем – 6,5-километровый от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. Обе пробки продержались около двух часов.

На севере кольцевой напряженной ситуации способствовало ДТП на участке дорожных работ. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7 часов утра на 124-м километре внешнего кольца, в зоне проведения дорожных работ, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в водоналивные ограждения. В результате машина перевернулась на крышу. Пострадавших в аварии нет.





В том же районе этим утром скопилась еще одна крупная пробка, но уже на Выборгском шоссе. Затор составил 4,3 километра и тянулся от КАД до Суздальского проспекта. Две остальные пробки, попавшие в сегодняшний Топ-5, наблюдались на юго-востоке. Затор длиной 4,2 километра скопился на Мурманском шоссе и Народной улице и тянулся от КАД до Володарского моста. И на Колтушском шоссе полтора часа держалась пробка длиной 3,6 километра, которая тянулась от Центральной улицы до КАД.