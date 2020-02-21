Разыскиваемый петербуржец уходил от полиции через окно. Далеко убежать он не смог

Внезапный визит оперативников уголовного розыска ночью 21 февраля заставил петербуржца заняться паркуром.

Как стало известно «Фонтанке» 21 февраля, услышав, как взламывается входная дверь, мужчина на удачу выпорхнул из окна квартиры. К счастью, жилище располагалось на втором этаже дома 16/3 по проспекту Маршака, и прыжок разыскиваемого не стал последним в его жизни. Очень быстро 41-летнего беглеца задержали и в наручниках доставили в отдел.

Уголовное дело по наркотической статье было возбуждено в 2018 году, фигурант был отпущен под подписку. Однако обвиняемый от органов скрылся, и в январе 2019-го его объявили в розыск.



