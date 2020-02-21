I’ll be back: Алла из Боткина подала апелляцию на принудительную госпитализацию

32-летняя Алла Ильина, которую выписывают из Боткинской больницы после побега и принудительного возвращения в коронавирусный карантин, решила оспорить решение суда, по которому там оказалась.

«Подала апелляцию в Санкт-Петербургской городской суд на решение о принудительной госпитализации. Я хочу понять, где проходит грань между насильственной изоляцией и свободой общества. То, что происходило на суде — фарс, получается, так каждого можно закрыть без срока и доказательств», – сообщила 21 февраля Алла «Фонтанке».

Напомним, что после всех анализов выяснилось, что у Аллы не было коронавируса. Решение о выписке приняли накануне. После истории с побегом из карантина своей должности лишился многолетний руководитель больницы — главный врач Алексей Яковлев. Депутаты Законодательного собрания Петербурга уже потребовали вернуть его обратно.



