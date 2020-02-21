На Кировском заводе сотрудника задавило лифтом

Во время демонтажа конструкции лифта на Кировском заводе погиб сотрудник. Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, инцидент произошел в 10:38 утра 21 февраля.

«Мужчину придавило противовесом грузового лифта. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины», – уточнили в МЧС.

ЧП произошло в здании, которое уже не эксплуатируется. В пресс-службе предприятия не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, заявив, что «будут выяснять». «Фонтанка» направила запрос.



