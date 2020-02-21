Жителя Ленобласти нашли мертвым на чердаке дома. У мужчины было слишком много кредитов

Долговое бремя оказалось непосильной ношей для 47-летнего жителя Ленинградской области. Мужчину обнаружили мертвым на чердаке дома в Волосово.

Как сообщает 21 февраля 47news со ссылкой на правоохранительные органы, на тело наткнулись на чердаке дома по улице Труда. Рядом нашлась записка, в которой сообщалось, что мужчина попал в кабалу, потому что набрал слишком много кредитов. Известно, что через неделю он должен был отмечать день рождения.

По факту смерти проводится проверка.



