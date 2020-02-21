60 ножей, меч и аптечные опиаты. Чем развлекала себя глава секты «Орден Пути»

Стало известно, что именно правоохранители нашли при обыске квартиры главы секты «Орден Пути» Гайвы Тихомировой. У себя дома она зачем-то организовала склад холодного оружия и тяжёлых седативных препаратов с транквилизаторами.

Как стало известно «Фонтанке» 21 февраля, в квартире, где проживала магистр «Ордена Пути», нашлись 60 ножей и меч, более 140 ампул рецептурных инъекций, а также 3 банки с неизвестным веществом, наполненный шприц, 7 печатей фирм, эзотерическая библиотека, миллион рублей и 1400 евро.

Московский районный суд 20 февраля отправил Тихомирову в СИЗО на два месяца. Её подозревают в крупном мошенничестве на 10 миллионов рублей. Накануне «Фонтанка» писала о задержании главы секты, ранее госпитализированной в Сестрорецкую больницу прямо со следственных мероприятий.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено ещё в августе 2019 года. 18 февраля обыски прошли по примерно 10 адресам. Оперативников интересовали психологические тренинги «Мастерской намерений».

Гайва Тихомирова и её родственники якобы именно там искали своих клиентов, с которыми договаривались об установлении на человеке «купола защиты» за 20 тысяч евро. Если речь шла о бизнесе, то тут стоимость «купола» поднималась в 10 раз – до 300 тысяч евро. Также клиентам предлагали полежать в гробу, чтобы поговорить с архангелом.



