«Большой брат» следит за коронавирусом. В Москве систему распознавания лиц используют для контроля карантина

В Москве используют систему распознавания лиц, чтобы контролировать людей, которых поместили под карантин из-за коронавируса. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин на официальном сайте 21 февраля.

Всего под двухнедельным карантином на данный момент в Москве находятся около 2500 человек. Всех, кто прибывает из КНР, изолируют по месту жительства. Людей с высокой температурой госпитализируют.

Причем соблюдение режима контролируется с помощью «автоматизированных систем распознавания лиц и других технических мер», – пишет Собянин. И приводит пример: анализ китаянки, прибывшей в Москву, дал положительный результат (позже выяснилось, что это была лабораторная ошибка). Ее немедленно госпитализировали, а ее соседке было предписано не покидать дом. Тем не менее камеры видеонаблюдения показали, что она выходила во двор к знакомому — у него тоже взяли анализы и изолировали на время проверки. Кроме того, установили и водителя такси, который вез девушку домой — его тоже заставили сдать анализы. Изолировать весь дом не пришлось только потому, что в итоге анализ на коронавирус дал отрицательный результат.



