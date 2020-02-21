Путин про украинские власти: Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где?

Президент России Владимир Путин заявил, что к власти на Украине приходили люди, которые преследовали личные интересы, а сотрудничество Москвы и Киева никому в Европе не выгодно. Вторая часть интервью главы государства ТАСС опубликована 21 февраля.

«Те, кто возглавлял Украину или добрался до власти в Украине, они преследовали личные интересы. А в чём они заключаются? Даже не больше заработать денег за счёт ограбления украинского народа, а сохранить, что награблено, до сих пор. Вот в чём главная задача, – сказал президент и спросил: – Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где?». «Денежки», по словам президента, лежат в заграничных банках, а следовательно, украинские власти должны показать, «что они служат тем, у кого эти деньги лежат». Поэтому, сделал вывод Путин, страна «торгует русофобией», поскольку «кому-то нравится разделять Украину и Россию».

По словам президента, сотрудничество двух стран создает Европе и всему миру глобального конкурента. «Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать». При этом Путин не стал называть конкретные страны, которые в этом заинтересованы.



