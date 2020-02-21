Квартирный вопрос заставил петербурженку начать поиски пропавшего 30 лет назад мужа

Жительница Красносельского района Петербурга, которая с начала 90-х спокойно проживала без ушедшего из дома супруга, решила найти его при помощи полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 21 февраля, 58-летняя безработная петербурженка обратилась в УМВД по Красносельскому району, попросив полицейских вернуть ей мужа. Пропажа, как выяснилось, произошла летом 1990 года, когда мужчина ушел из дома и не вернулся.

На поиски супруга женщину подтолкнул не порыв чувств, а трезвый расчет. Пропавший мужчина до сих пор зарегистрирован в ее квартире на Гатчинском шоссе. «Найти для дальнейших регистрационных действий с недвижимостью», – так причину описала решившая восстановить ячейку общества петербурженка.



