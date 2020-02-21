Уборщицу Мариинского театра цинично оставили без браслетов и колец

Сотрудница Мариинского театра подсчитывает потери после визита домушника в свою квартиру. У наводящей блеск в храме искусства уборщицы больше нет браслетов, колец, цепочек и сережек.

Как стало известно «Фонтанке», «02» жительница дома №10/2 по Искровскому проспекту набрала в одиннадцатом часу вечера 19 февраля. Представилась уборщицей Мариинского театра. 55-летняя женщина рассказала: дома она отсутствовала с двух часов дня. Уже подходя к девятиэтажке, увидела следы проникновения в свою квартиру на первом этаже: стеклопакет был отжат. В помещении нехорошие предчувствия подтвердились — внутри побывал вор. Его добычей стали две цепочки, пять пар сережек, восемь колец, три браслета. Все это стоило свыше 330 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось о краже из квартиры зама главврача Городского онкологического диспансера. Там сумма ущерба превысила 6 млн рублей.



