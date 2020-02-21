В Петербурге задержали «гастролёров» с постельным бельём. Обидчиков пожилой выборжанки, таранивших полицейский УАЗ, нашли за сутки

Гастроли мнимых коммивояжеров прервали оперативники уголовного розыска Петербурга. Пожилых людей оставляли без накоплений под предлогом продажи постельного белья.

Подробности сообщили в пресс-службе петербургского главка 21 февраля. Подозреваемых искали чуть больше суток. С полицией они впервые встретились в Выборге, где 19 февраля оставили без 75 тысяч рублей 85-летнюю пенсионерку. В квартиру двое темноволосых незнакомцев попали, пообещав вручить ей в подарок постельное белье. Обеспокоенные странными гостями соседи вызвали полицию. Однако гости успели сесть в ВАЗ-2114, ударили служебный «Патриот» и скрылись.





На их след вышли уже 20 февраля и задержали в съемной квартире в Шушарах. Сообщается, что задержанные – уроженцы Ставрополья, неработающие мужчины 22 и 27 лет, однофамильцы. Также задержан их предполагаемый соучастник – 33-летний уроженец Кабардино-Балкарии.

У подозреваемых изъяты денежные средства и несколько упаковок постельного белья.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В полиции полагают, что подозреваемые могут иметь отношение к серии похожих преступлений в разных регионах России.

Как ранее писала «Фонтанка», 12 февраля похожим образом обманули 84-летнюю петербурженку в Купчино. Смуглый кудрявый незнакомец на серебристом автомобиле рассказал, что должен улетать, но из-за перегруза его не пустили в самолёт. Он предложил собеседнице взять у него пару комплектов белья с тем условием, что, вернувшись, он их заберёт. Проситель поднялся в квартиру на третьем этаже, оставил в гостиной комплекты белья, а затем взял у пенсионерки 12 тысяч залога, с которыми скрылся.