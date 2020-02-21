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Происшествия
21.02.2020 10:32
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В Петербурге задержали «гастролёров» с постельным бельём. Обидчиков пожилой выборжанки, таранивших полицейский УАЗ, нашли за сутки

Гастроли мнимых коммивояжеров прервали оперативники уголовного розыска Петербурга. Пожилых людей оставляли без накоплений под предлогом продажи постельного белья.

В Петербурге задержали «гастролёров» с постельным бельём. Обидчиков пожилой выборжанки, таранивших полицейский УАЗ, нашли за сутки

Подробности сообщили в пресс-службе петербургского главка 21 февраля. Подозреваемых искали чуть больше суток.  С полицией они впервые встретились в Выборге, где 19 февраля оставили без 75 тысяч рублей 85-летнюю пенсионерку. В квартиру двое темноволосых незнакомцев попали, пообещав вручить ей в подарок постельное белье. Обеспокоенные странными гостями соседи вызвали полицию. Однако гости успели сесть в ВАЗ-2114, ударили служебный «Патриот» и скрылись. 

Пресс-служба ГУ МВД


На их след вышли уже 20 февраля и задержали в съемной квартире в Шушарах. Сообщается, что задержанные  – уроженцы Ставрополья, неработающие мужчины 22 и 27 лет, однофамильцы. Также задержан их предполагаемый соучастник – 33-летний уроженец Кабардино-Балкарии.

У подозреваемых изъяты денежные средства и несколько упаковок постельного белья.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В полиции полагают, что подозреваемые могут иметь отношение к серии похожих преступлений в разных регионах России. 

Как ранее писала «Фонтанка», 12 февраля похожим образом обманули 84-летнюю петербурженку в Купчино. Смуглый кудрявый незнакомец на серебристом автомобиле рассказал, что должен улетать, но из-за перегруза его не пустили в самолёт. Он предложил собеседнице взять у него пару комплектов белья с тем условием, что, вернувшись, он их заберёт. Проситель поднялся в квартиру на третьем этаже, оставил в гостиной комплекты белья, а затем взял у пенсионерки 12 тысяч залога, с которыми скрылся.

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