Карьера петербуржца в порно оборвалась из-за возраста партнерши. Теперь хоум-видео изучают в полиции

Оперативники уголовного розыска задержали в Петербурге 18-летнего выходца из Казахстана, который выкладывал в Интернет утехи с 15-летней подругой.

Как стало известно «Фонтанке» 21 февраля, поимка начинающего Пьера Вудмана состоялась накануне глубокой ночью у следственного отдела по Приморскому району, где уже лежало уголовное дело по ряду статей. Среди них половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, а также незаконное изготовление и оборот порнографических материалов.

По данным правоохранителей, юноша с 1 по 3 февраля неоднократно занимался любовью с 15-летней подругой в арендованной квартире на Туристской улице. Начинающий актер ещё и снимал всё происходящее на видео, после чего выкладывал материал в соцсети. Не исключено, что для сговорчивости он предлагал даме наркотики, так как пакет с ними был найден в его жилище. В качестве вещдоков в отдел уехали также два ноутбука, флешка, 10 дисков, системный блок и два смартфона.



