Двое моряков из Калининграда получили в Греции 395 лет тюрьмы на двоих за перевозку нелегалов

Двоих российских моряков признал виновными в организации нелегальной миграции суд в Греции. На двоих калининградцы 29-летний Андрей Журавлёв и 27-летний Александр Илларионов получили 395 лет тюрьмы.

О решении суда 21 февраля РБК рассказал вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Моряков задержали в ноябре 2019 года при перевозке нелегальных мигрантов – выходцев из стран Ближнего Востока и Африки из Турции в Италию. Судно попало в шторм, и моряки вынуждены были попросить помощи, спасатели отогнали яхту в Грецию, где крайне суровое наказание за перевозку нелегалов. По местным законам за первого мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам тюремного заключения, а за каждого последующего — к 7,5 года. Таким образом, срок легко может достигнуть нескольких сотен лет.

По словам Мельникова, объявление о найме матросов на яхту россияне нашли в Интернете, думая, что речь идет о простой перегонке судов. Вместо этого на борт начали сажать людей, а в ответ на протесты пригрозили взыскать стоимость обучения и пообещали разные неприятные последствия.

Моряки должны выплатить штрафы в несколько миллионов евро и нуждаются в помощи со стороны консульских работников, добавил Мельников. Для оплаты адвокатов всех задержанных россиян нужно собрать 74,8 тысячи евро.



