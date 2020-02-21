Двое моряков из Калининграда получили в Греции 395 лет тюрьмы на двоих за перевозку нелегалов
Двоих российских моряков признал виновными в организации нелегальной миграции суд в Греции. На двоих калининградцы 29-летний Андрей Журавлёв и 27-летний Александр Илларионов получили 395 лет тюрьмы.
О решении суда 21 февраля РБК рассказал вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Моряков задержали в ноябре 2019 года при перевозке нелегальных мигрантов – выходцев из стран Ближнего Востока и Африки из Турции в Италию. Судно попало в шторм, и моряки вынуждены были попросить помощи, спасатели отогнали яхту в Грецию, где крайне суровое наказание за перевозку нелегалов. По местным законам за первого мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам тюремного заключения, а за каждого последующего — к 7,5 года. Таким образом, срок легко может достигнуть нескольких сотен лет.
По словам Мельникова, объявление о найме матросов на яхту россияне нашли в Интернете, думая, что речь идет о простой перегонке судов. Вместо этого на борт начали сажать людей, а в ответ на протесты пригрозили взыскать стоимость обучения и пообещали разные неприятные последствия.
Моряки должны выплатить штрафы в несколько миллионов евро и нуждаются в помощи со стороны консульских работников, добавил Мельников. Для оплаты адвокатов всех задержанных россиян нужно собрать 74,8 тысячи евро.
Справка:
По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, под арестом в Греции находятся 24 россиянина. Ранее к такому же наказанию — почти 400 лет тюрьмы на двоих — были приговорены два российских моряка.