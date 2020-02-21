В лифте на Парнасе школьницу подстерег педофил. За подозреваемым ездили в Сосновый Бор

К жителю Соснового Бора пришла полиция после того, как школьницу в петербургском лифте зажал неизвестный.

По данным «Фонтанки», 20 февраля оперативники наведались в квартиру к 26-летнему жителю Соснового Бора. Безработного выпускника СПбГЭУ по фамилии Бородин они увезли с собой. По мнению следствия, именно житель Ленобласти подстерег в лифте на Парнасе 9-летнюю школьницу. Дальнейшее ложится под квалификацию статьи 132 Уголовного кодекса, в которой идет речь о насильственных действиях сексуального характера. Преступление было совершено днем 17 февраля — возможно, когда школьница шла домой с уроков.

Житель Соснового Бора задержан на двое суток. Ранее за ним ничего криминального как будто бы не водилось.



