Сталинка на Савушкина в третий раз фигурирует в угрозах телефонных террористов. Полицию отправили проверять туалетный бачок

Сталинский дом на улице Савушкина в Петербурге третий раз с начала месяца появился в истории ложных минирований. Звонивший снова «сдал» полиции квартиру определённого человека, заложившего, по его словам, бомбу в сливной бачок ЖКС.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 21 февраля, накануне полиция разбиралась с телефонным хулиганством, в котором снова фигурировала четырёхэтажная сталинка. Около 11 часов утра на номер «112» синтезированный голос надиктовал, что гражданин такой-то, проживающий в квартире дома №20 по улице Савушкина, установил взрывное устройство, предположительно в сливном бачке ЖКС на Торжковской, 13/2. Устройство должно сработать в конце рабочего дня. Преступление направлено против директора ЖКС Жилкина.

Следственно-оперативная группа проверила бачки ЖКС №2 Приморского района и предсказуемо ничего там не нашла. Опрошен был и 79-летний житель, который, со слов информатора, закладывал взрывное устройство. Он отметил, что директора жилконторы не знает и сам туда никогда не ходил.

К пенсионеру полиция приходит уже не в первый раз. В начале февраля неизвестные уже дважды «минировали» дом на Савушкина. Они сообщили о готовящемся взрыве, угрозы связывали с тем самым 79-летним петербуржцем, который якобы задолжал. По данным «Фонтанки», мужчина несколько лет числился гендиректором двух фирм и стоял в стоп-листе банка как ненадежный заемщик. Также к нему возникали вопросы у налоговой из-за недополученных денег — сумма, впрочем, была небольшой. На сегодняшний день в базе приставов фамилия должника не значится. А значит, официально предъявить ему нечего.



