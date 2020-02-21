Владимир Путин добавил звёзд Роману Плугину

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генералу Плугину очередного звания.

По информации «Фонтанки», 20 февраля глава государства подписал указ № 143 о присвоении начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области генерал-майору Роману Плугину звания генерал-лейтенанта полиции. Вскоре информация появится на «Кремлин.ру».

Помимо Плугина, к 23 Февраля повышены в звании силовики и из других регионов России.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти





Роман Плугин возглавляет петербургский главк с 28 февраля 2019 года. Сегодня, 21 февраля, он принимает строевой смотр на Дворцовой площади, а «Фонтанка» попросила сотрудников аккуратно взглянуть на его китель.

– По погонам вроде генерал-майор, но по настроению не генерал-майор, это точно, – доложили нам.

Дамам напомним, что на погоне генерал-майора вышита одна большая звезда, а на генерал-лейтенантском – две. Так что на плечах Романа Плугина стало на две звезды больше.