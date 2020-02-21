Онколога обокрали в Петербурге. Медика оставили без драгоценностей на миллионы рублей

Петербургского онколога обокрали домушники. Из квартиры вынесли валюту и ювелирку стоимостью свыше 6 млн рублей.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), с заявлением в полицию вечером 20 февраля пришла заместитель главного врача Городского онкологического диспансера. Вернувшись с работы, 53-летняя медик нашла свою квартиру в высотке на Богатырском проспекте вскрытой. Воры подобрали ключи и вынесли из помещения около 200 тысяч рублей, 1000 долларов США, 1000 евро. Но самое дорогое — это украшения на 90 тысяч долларов. Общий ущерб в рублевом эквиваленте — 6 млн 90 тысяч рублей.

Следователи надеются увидеть домушников на видеозаписи с камеры наблюдения ТСЖ из парадной. Либо вычислить воров по снятым отпечаткам пальцев.



