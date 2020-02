Как будут выглядеть фейковые посты политиков в Twitter. В Сеть попало демонстрационное видео соцсети

Twitter пробует различные способы борьбы с фейковыми постами в аккаунтах общественных и политических деятелей. Демонстрационное видео с одним из метдово маркировки таких сообщений попало в Сеть.

На кадрах можно видеть, что недостоверные посты американских политиков промаркированы ярко-оранжевыми значками. На них сообщается, что твит вводит в заблуждение и частота его показов будет снижена, передает 21 февраля NBC.

The leaked demo features bright red and orange badges for tweets that have been deemed «harmfully misleading,» in nearly the same size as the tweet itself and prominently displayed directly below the tweet that contains the harmful misinformation.https://t.co/TciYv430l6 pic.twitter.com/xafDO29e8M