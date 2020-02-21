Вылетел на встречку — и под фуру. Подробности ДТП с двумя погибшими в Новом Девяткино

Выезд на встречку стал роковым для водителя легковушки в Новом Девяткино. Подробности ночной аварии с двумя погибшими привели в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло около половины четвертого утра на 4 км 300 м трассы Петербург — Матокса. 30-летний водитель «Субару» вылетел на встречную полосу и на обочине столкнулся с припаркованным «Вольво» с полуприцепом. Ранее очевидцы сообщали, что удар оказался очень сильным — у легковушки разрушена вся передняя часть.

Водитель большегруза не пострадал, а вот водитель «Субару» и его пассажир погибли на месте до приезда скорой. Личность последнего не установлена — пока можно сказать лишь о том, что это мужчина лет 30-35 на вид.

Напомним, что на дорогах сегодня гололед из-за ночного заморозка.



