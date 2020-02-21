Сильный ветер раскрасил желтым Петербург и область на карте предупреждений Гидромета

Желтый уровень опасности в Петербурге и Ленинградской области дают синоптики на 21 февраля. Потенциально опасной погода будет до вечера из-за сильного ветра.

Желтым цветом отмечен наш регион на прогностической карте предупреждений Гидрометцентра России. Это значит, что погода потенциально опасна. (Хотя это не так серьезно как оранжевый уровень, когда есть реальная угроза стихийных бедствий, нанесения ущерба.) Предупреждение связано с ветром и будет действовать до 21 часа.

По данным Северо-Западного Гидромета, сегодня днем в Северной столице действительно возможны сильные порывы ветра южных направлений. Осадков не ожидается. Температура воздуха составит +2...+4 градуса.



