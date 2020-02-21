Заросли борщевика на приусадебном участке могут обойтись в 10 тысяч рублей. Сенаторы предложили штраф для дачников

Штрафовать дачников, которые развели борщевик на своих участках предложили в Совете Федерации. Предложения к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) сенаторы направили в Минюст, сообщает 21 февраля РИА Новости.

Беспечное отношение к борщевику, согласно предложению, обойдется для граждан в сумму от 5 до 10 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям в 7-12 тысяч рублей, юрлицам в 20-30 тысяч рублей.

Сенаторы полагают, что это позволит бороться с растением не только на сельскохозяйственных землях, но и на дачных и приусадебных участка[, которые часто являются источником распространения семян борщевика. При этом, к составлению протоколов хотят допустить не только сотрудников Россельхознадзора, как сейчас, но и региональным и муниципальным властям.



