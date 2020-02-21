В Новом Девяткино легковушка влетела под фуру. Очевидцы говорят о двух погибших

Два человека погибли в дорожной аварии в Новом Девяткино утром 21 февраля. Там столкнулись большегруз и легковой автомобиль.

О происшествии на Токсовском шоссе сообщили очевидцы в группе «ДТП иЧП|Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, на дороге у места аварии лежат два накрытых тела. На фотографиях видно, что влетевший под фуру хэтчбэк получил сильные повреждения.

Причины столкновения пока неизвестны. Ночью в городе и области были заморозки, что, вероятно, могло спровоцировать гололед на дорогах.



