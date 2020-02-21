Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +4
$ 63.74р
68.77р
09:37 21.02.2020
Расширенный поиск

Происшествия
21.02.2020 07:25
Печать

В Петербурге и Ленобласти с разницей в пять минут в больницах оказались двое пешеходов

Двое пешеходов угодили под колеса автомобилей в Петербурге и Ленобласти. Аварии произошли с разницей в пять минут, в обоих случаях люди переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Как 21 февраля сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, накануне в 19.00 в Выборгском районе города сбили женщину 1994 года рождения. Она переходила дорогу у дома 23 по Заречной улице в Парголово. Ее сбил водитель 1994 года рождения, который был зарулем «Ниссан Патрол». Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Буквально через пять минут, в 19.05, под колесами «Мазды 6» оказался мужчина 1962 года рождения. Он оказался в неположенном месте на проезжей части на 2 километре автодороги Шлиссельбург – Нижняя Шальдиха — Путилово в Кировском районе Ленобласти. Пешехода также госпитализировали, он серьезно пострадал. 

По факту двух ДТП проводится проверка.


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ru.depositphotos.com
21.02.2020 09:30

В Санкт-Петербурге «Яндекс.Транспорт» объединился с «Картами»

Теперь в одном приложении есть все автобусы, трамваи и троллейбусы, маршруты и поиск по городу.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
20.02.2020 18:00

ЖК «Образцовый квартал 6» входит в завершающую стадию строительства

На Царскосельских холмах завершается возведение нового жилого объекта. Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» продолжает комплексного освоение территории в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
фото предоставлено Fashion House Аутлет Таллинское
20.02.2020 14:40

Максивыходные в Fashion House Аутлет Таллинское: с 21 по 24 февраля брендовые вещи со скидкой до 70%

С 21 по 24 февраля петербуржцы смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары мировых брендов со скидкой до 70%.
Setl Group
20.02.2020 14:19

Семь из десяти элитных квартир приобретаются в рассрочку

По данным «Петербургской Недвижимости» за 2019 год, 70% покупателей квартир в домах бизнес- и премиум-класса от Setl Group приобрели жилье в рассрочку.
Компания Л1
20.02.2020 12:16

Компания Л1: итоги 2019 года и ближайшие планы

Прошлый, 2019 год, открыл новую страницу в истории российского строительства. По сути, долевое строительство прекратило свое существование, и отрасль перешла под контроль банков. С введением схемы проектного финансирования девелоперский рынок начал серьезно меняться.
«Главстрой Санкт-Петербург»
20.02.2020 12:15

Готовность пятой очереди ЖК «Юнтолово» достигла 75%

«Главстрой Санкт-Петербург» приступает к завершающей стадии строительства пятой очереди ЖК «Юнтолово» в Приморском районе.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.02.2020 12:07

Банк «Санкт-Петербург» способствует развитию каршеринга в России

Банк «Санкт-Петербург» профинансировал сделку по передаче компанией X-Leasing 1000 автомобилей Nissan Qashqai в лизинг каршеринговому сервису YouDrivе.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
20.02.2020 11:20

В ЖК «Новый Лесснер» приступили к монтажу окон

В жилых корпусах «Нового Лесснера» компании «Отделстрой» полностью завершены монолитные конструкции и кладка наружных стен. Все дома возведены под крышу, в них завершаются кровельные работы.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
20.02.2020 10:42

МКБ прогнозирует рост факторингового портфеля в России до 1 трлн рублей к концу 2020 года

Московский кредитный банк (МКБ) прогнозирует рост факторингового портфеля в России до 1 трлн рублей до конца 2020 года.
ЗАО "Инвестторг"
20.02.2020 10:16

В ЖК «Геометрия» последние квартиры-студии от 2,2 млн рублей

Компания «Инвестторг» предлагает последние квартиры-студии в жилом комплексе «Геометрия» в Кудрово от 2,2 млн. рублей.
Glorax Development
19.02.2020 16:04

Последние квартиры в VI квартале Golden City

В VI квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, в продаже осталось всего 14 квартир.
ГК «КВС»
19.02.2020 12:30

Выведен в продажу новый пул паркингов в ЖК «Линкор» в Балтийской Жемчужине

Группа компаний «КВС» вывела в продажу новый пул машиномест в подземном паркинге сданного жилого комплекса «Линкор» в квартале Балтийская Жемчужина. До конца февраля приобрести их можно по специальной цене 250 000 рублей.