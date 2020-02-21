В Петербурге и Ленобласти с разницей в пять минут в больницах оказались двое пешеходов

Двое пешеходов угодили под колеса автомобилей в Петербурге и Ленобласти. Аварии произошли с разницей в пять минут, в обоих случаях люди переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Как 21 февраля сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, накануне в 19.00 в Выборгском районе города сбили женщину 1994 года рождения. Она переходила дорогу у дома 23 по Заречной улице в Парголово. Ее сбил водитель 1994 года рождения, который был зарулем «Ниссан Патрол». Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Буквально через пять минут, в 19.05, под колесами «Мазды 6» оказался мужчина 1962 года рождения. Он оказался в неположенном месте на проезжей части на 2 километре автодороги Шлиссельбург – Нижняя Шальдиха — Путилово в Кировском районе Ленобласти. Пешехода также госпитализировали, он серьезно пострадал.

По факту двух ДТП проводится проверка.



