NYT: Американская разведка считает, что Россия уже начала вмешиваться в новые выборы и помогает Трампу

Представители разведывательного сообщества США на брифинге в палате представителей конгресса заявили, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года, чтобы добиться переизбрания президента Дональда Трампа.

Брифинг состоялся 13 февраля, а на следующий день Трамп жестко раскритиковал в этой связи директора национальной разведки Джозефа Магуайра, который через несколько дней был отправлен в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники газеты New York Times.

По данным издания, президент полагает, что конгрессмены-демократы могут использовать полученную информацию против него.

Ранее Трамп объявил, что пост директора национальной разведки займет американский посол в Германии Ричард Гренелл. Однако два источника в администрации сообщили, что увольнение Магуайра и вызвавший недовольство Трампа брифинг лишь случайно совпали по времени.

Американский минюст по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера весной прошлого года признал, что Трамп и его штаб не состояли в сговоре с Россией во время выборов 2016 года и что действующий глава Белого дома не препятствовал правосудию. При этом Мюллер утверждал, что Россия вмешивалась в эти выборы. Москва все обвинения отрицает.



