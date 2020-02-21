Три человека погибли в авиакатастрофе в Техасе

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в округе Колмен в американском штате Техас, сообщает Abilene Reporter News со ссылкой на представителя департамента общественной безопасности штата Фреда Биддла.

UPDATE: Three people were killed in a plane crash Thursday in Coleman County, Texas Department of Public Safety spokesman Sgt. Fred Biddle said. #AbileneTX #planecrashhttps://t.co/wx49X4bKSe — ReporterNews (@ReporterNews) February 20, 2020

Отмечается, что пилот пытался вернуться в аэропорт Абилина после сообщения о проблемах с электрооборудованием самолета. С радаров самолет пропал около 6.00 по местному времени (15.00 мск четверга). Около 10.00 (19.00 мск) самолет обнаружили к западу от озера Колман. Все три человека, находившиеся на борту, погибли, их имена пока не называются.



