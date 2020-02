Три человека погибли в авиакатастрофе в Техасе

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в округе Колмен в американском штате Техас, сообщает Abilene Reporter News со ссылкой на представителя департамента общественной безопасности штата Фреда Биддла.

UPDATE: Three people were killed in a plane crash Thursday in Coleman County, Texas Department of Public Safety spokesman Sgt. Fred Biddle said. #AbileneTX #planecrashhttps://t.co/wx49X4bKSe