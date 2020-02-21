Министр здравоохранения Украины отправилась в карантин вместе с эвакуированными из Уханя

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая решила присоединиться к эвакуированным из центра эпидемии коронавируса китайского Уханя соотечественникам и провести с ними следующие 14 дней на карантине в медицинском центре в Новых Санжарах. Об этом она написала в Facebook, после того как местные жители забросали камнями автобусы с приехавшими из КНР.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны... Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди – наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровье и безопасности", – заявила Скалецкая.

По ее словам, к эвакуации готовились тщательно и подготовили безопасные условия пребывания в карантине, учтя все стандарты ВОЗ и практику других стран.





"То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас выразить им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели ради безопасности нас всех. Надеюсь, что мое персональное поведение будет способствовать налаживанию ситуации и примирению. Это необходимо нам всем", – заявила министр.

20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинцами приземлился в Харькове. Отмечалось, что все находившиеся на борту здоровы, симптомов подозрения на коронавирус у них нет. В МВД подтвердили, что украинцев разместят в медцентре Нацгвардии в Полтавской области. В связи с этим в Полтавской области начались протесты против размещения там украинцев из Уханя.

Вечером автобусы с эвакуированными украинцами в сопровождении полиции приехали в поселок Новые Санжары. Автобусы забросали камнями местные жители. Также они разожгли костер и пытались заблокировать дорогу к санаторию.