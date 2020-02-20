Путин, Меркель и Макрон обсудили, что делать с Эрдоганом

Пресс-служба Кремля поздним вечером 20 февраля сообщила со состоявшихся трёхсторонних телефонных переговорах Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Лидеры Франции, ФРГ и России готовы "вызвать на ковер" президента Турции.

Как говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства, президенты России, Франции и канцлер Германии уделили особое внимание ситуации в Идлибе. В частности, Путин отметил необходимость нейтрализовать террористическую угрозу, соблюдая принципы суверенитета и территориальной целостности Сирии.

В свою очередь, Макрон и Меркель сообщили о готовности поспособствовать снижению напряженности в Идлибе. Также стороны акцентировали важность недопущения гуманитарных последствий для мирного населения. Кроме того, президент Франции и канцлер Германии заявили, что готовы провести совместную встречу с Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить обострение ситуации в Сирии.

В ходе разговора лидеры трех стран также поддержали соблюдение перемирия в Ливии и возобновление диалога в русле решений Берлинской конференции. Помимо этого, российский президент выразил соболезнования Меркель из-за стрельбы в Ханау, жертвами которой стали девять человек.





12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед фракцией правящей партии турецкого парламента заявил о том, что намерен выдавить правительственные силы САР из зоны деэскалации в Идлибе. Для выхода сирийской армии из провинции президент Турции отвёл немного – армия Башара Асада, по мнению Эрдогана, должна покинуть Идлиб до конца февраля.

Напомним, обострение конфликта в сирийской провинции Идлиб началось после наступления правительственных войск на этот анклав террористов в стране. При артобстреле погибли 5 турецких военных, ещё пять получили ранения. Анкара обвинила в этом «армию режима Башара Асада» и начала стягивать спецподразделения и бронетехнику в Идлиб, параллельно сообщая об ответных ударах по местам дислокации войск САР.