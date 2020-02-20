Коронавируса не нашли: русскую Сару Коннор выписывают из карантина в Боткина

32-летняя Алла Ильина, которая первой сбежала из коронавирусного карантина в Боткина и первой была возвращена туда через суд, завершает пребывание в больнице. У неё ничего не нашли.

«Управление Роспотребнадзора по СПб информирует: 20.02.2020 года в 19.30 управлением получены результаты лабораторного исследования материалов пациентки И. (взятых – 17.02.2020г.) из референс-центра ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора г.Новосибирск на наличие нового коронавируса 2019-nCoV . Результат отрицательный», – сообщили в пресс-службе ведомства 20 февраля.

Выписка Ильиной из инфекционного стационара запланирована на пятницу, 21 февраля.

Напомним, что Алла попала в Боткина 6 февраля с жалобой на больное горло. 7 февраля она сбежала из бокса, голыми руками взломам магнитный замок. А 17 февраля возвращена туда принудительно из Петроградского суда. В решении суда сказано, что она должна была пробыть минимум до 19 февраля и получения двух отрицательных анализов. В итоге результаты пришли позже обозначенный в решении даты.





Её соседка, Анна Рыбакова, которая также по решению суда должна была вернуться в Боткина, после коротких странствий на свободе, 20 февраля вновь оказалась в боксе больницы. Там она пробудет до 24 февраля.

После четырех побегов из карантина своей должности лишился многолетний руководитель больницы- главный врач Алексей Яковлев. Депутаты Законодательного собрания уже потребовали вернуть его обратно.