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В столичный изолятор отправился бывший партнер и родственник бизнесмена Марка Балазовского

В столичный изолятор отправился бывший партнер и родственник бизнесмена Марка Балазовского

Джин Мирон Спектор, задержанный по делу о коррупции / автор фото Игорь Иванко/Коммерсантъ

Как посредника при передаче взятки в виде двух путевок на 4 млн рублей Басманный суд в Москве арестовал Джина Спектора. В Петербурге его знают как партнера по фармацевтическому бизнесу и члена семьи бизнесмена Марка Балазовского.

Судья удовлетворил ходатайство следствия 20 февраля, следует из карточки дела на сайте Басманного районного суда Москвы. В изоляторе он будет находиться как минимум до 19 апреля. Спектора подозревают в посредничестве во взятке бывшей помощнице Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Она также была арестована, 4 млн рублей женщина якобы получила в виде двух путевок в Таиланд и Доминикану.  Еще двое обвиняемых в деле – директор по корпоративным вопросам ООО «Проммед ДМ» Максим Якушкин и советник гендиректора АО «Р-фарм» Вадим Белоножко, передает  ТАСС. Информации об избрании им меры пресечения на сайтах московских судов нет.

Столичные СМИ называют Спектора гражданином США, сам он сообщил в суде, что родился в Ленинграде. Защита просила отпустить его под залог в пять миллионов рублей, уточнила, что живет он в Петербурге на Невском проспекте и, если это необходимо для домашнего ареста, жилплощадь может купить. Адвокат также добавил, что следствие не дало собрать на его подзащитного характеристики, привезли Спектора из другого региона и сам защитник не успел выработать позицию. Супруга американца гражданка России, их дети посещают российскую школу. Спектор также имел возможность высказаться, добавляет РИА «Новости». Он уточнил, что в Северной столице живет последние пять лет, а во время обыска у него были изъяты подаренные супруге украшения. 

Также СМИ упоминают, что Спектор – изобретатель, он разработал лекарство, которое должно помогать в борьбе с раком. Джин Мирон Спектор действительно числится среди патентообладателей на «ГУМАНИЗИРОВАННОЕ МОНОКЛОНАЛЬНОЕ АНТИТЕЛО, СПЕЦИФИЧНОЕ К СИНДЕКАНУ-1». Патент, выданный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, начал действовать с августа 2013 года. Среди авторов и обладателей прав на изобретение четыре человека, в том числе Марк Борисович Балазовский, напротив каждой из фамилий, в том числе Спектора, стоит пометка (RU). Ранее в СМИ упоминалось, что в США он эмигрировал в первой половине 1990-х и получил американское гражданство, но через некоторое время вернулся в Россию.


Последний раз на страницах «Фонтанки» фамилия Спектор звучала в сентябре 2018 года, когда компания «Медполимерпром» оказалась единственной, кто по условиям тендера смогла заключить государственный контракт на поставку почти 170 000 калоприемников для петербургского регионального отделения Фонда социального страхования, причем по цене, значительно превышающей предложения других участников конкурса. По данным «Спарк», руководил этой организацией бизнесмен Алексей Борисов, но в качестве председателя совета директоров в СМИ выступал Евгений Спектор, «бывший бизнес-партнер чудом выжившего после резонансного покушения бизнесмена Марка Балазовского». «Его тесть – Евгений Спектор, ныне являющийся председателем совета директоров (компании «ФАРМА – прим.ред), 26 октября 2011 года выступал даже на заседании с участием Дмитрия Медведева с докладом о перспективах развития инновационных препаратов», – писала «Фонтанка», когда в сентябре 2013 года были задержаны подозреваемые в покушении на убийство Балазовского. 

История с тендером вылилась из постановления под названием «Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которое в 2017 году подписал Медведев. Компания Спектора оказалась включена в реестр министерства промышленности и торговли и за счет этого получала преимущества на тендерах.

В сентябре 2017 года те бизнесмены, которые остались без доступа к госзакупкам, были приглашены на совещание в правительство. Выступал, в том числе, Спектор, слушали собравшихся действующий глава департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин и арестованная сегодня помощница вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева.

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