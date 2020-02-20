Всех сопровождавших эвакуированных из Уханя украинцев отправят в карантин. Местные грозят сжечь санаторий в Новых Санжарах

Весь персонал, который сопровождал эвакуированных украинцев из китайского города Ухань, поместят на карантин, сообщил депутат Верховной рады Александр Качура в эфире телеканала "112 Украина" вечером 20 февраля.

"Весь персонал, который сопровождал, у них тоже будет карантинный период для того, чтобы установить, нет ли поражения этим вирусом", – сказал Качура. Он отметил, что самолет, на котором привезли украинцев, пройдет бактериологическую обработку.

Персонал, ранее работавший в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, куда доставили эвакуированных из Уханя украинцев, вывезли с объекта.

Массовые протесты, вызванные приездом эвакуированных в Новые Санжары, продолжаются. В ситуацию уже вмешалось руководство МВД страны. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко пытается "остудить головы" наиболее радикально настроенных местных жителей, которые грозят поджогом объекта.





"Если будет попытка поджога, то я предупреждаю, возможно, нас видят, это может быть десять, а то и больше лет лишения свободы. Мы никому не позволим ничего поджигать, будем останавливать на близких рубежах, и за это будет ответственность", – заявил Геращенко.

Геращенко утверждает, что охраны там будет достаточно. Это сотрудники полиции и Национальной гвардии, которые будут дежурить в течение всех 14 дней карантина. Кроме того, у полиции есть видеозаписи, на которых зафиксированы люди, бросавшие камни в автобусы с эвакуированными украинцами в Новых Санжарах. Правонарушители будут привлечены к ответственности, заявил Антон Геращенко.

"В отношении лиц, занимавшихся драками, провокациями, швырявших камни в головы полицейским, у нас есть видеозаписи, на которых зафиксированы все такие правонарушители, они будут привлекаться к ответственности согласно закону", – сказал он.

Напомним, 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя украинцами приземлился в Харькове. Отмечалось, что все находившиеся на борту здоровы, симптомов подозрения на коронавирус у них нет. В МВД подтвердили, что украинцев разместят в медцентре Нацгвардии в Полтавской области. В связи с этим в Полтавской области начались протесты против размещения там украинцев из Уханя.

Вечером автобусы с эвакуированными украинцами в сопровождении полиции приехали в поселок Новые Санжары. Автобусы забросали камнями местные жители. Также они разожгли костер и пытались заблокировать дорогу к санаторию.