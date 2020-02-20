Apple встроит ключи от автомобиля в смартфон и позволит пересылать их в мессенджерах

В новую версию системного программного обеспечения для Apple iPhone и «умных часов» iWatch будет встроена функция CarKey. Она позволит открывать и заводить автомобиль, но самое интересное, что «электронный ключ» можно будет временно предоставлять друзьям или родственникам, просто послав им приглашение в мессенджере.

Функция CarKey так же, как и платежная система ApplePay, защищается биометрическими сенсорами, то есть воспользоваться ею может только хозяин или человек, которому доверен ключ, сообщает MacRumors. Пользователь идентифицируется либо по лицу (Face ID) либо по отпечатку пальцев.

CarKey использует технологию, аналогичную платежным системам: чтобы открыть автомобиль, надо поднести смартфон или умные часы к двери либо к тому месту, где расположен датчик NFC. Примерно так же сейчас работают приложения некоторых автомобильных компаний, в частности Tesla. Отличие в том, что теперь все решается на уровне системы, и установки дополнительного программного обеспечения не потребуется. Нужны только совместимые автомобили, с которыми у Apple будет договоренность.

При этом хозяин автомобиля имеет возможность регулировать доступ: он может быть постоянный (например, для членов семьи) или предоставляться на время – другу для отдельной поездки или автомеханику на время техобслуживания автомобиля.

В данный момент, по информации MacRumors, ведутся переговоры с автопроизводителями, чтобы те устанавливали систему CarKey в качестве опции, как сейчас на многих автомобилях устанавливается Apple Play.



