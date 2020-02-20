"Бездоказательность и политическая мотивированность". МИД России ответил на обвинения в кибератаках на Грузию

МИД РФ вечером 20 февраля ответил на обвинения России в кибератаках на госструктуры Грузии в октябре 2019 года, с которыми выступили власти этого государства, которые немедленно подержали в США и Британии.

«Бездоказательность и политическая мотивированность явно срежиссированного информационного вброса очевидна. Никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может. Обращает на себя внимание синхронизированность пропагандистской акции, устроенной Вашингтоном, Лондоном, Тбилиси и прочими. Без малого четыре месяца потребовалось для того, чтобы попытаться выставить Россию крайней за инцидент. Все обвинения вновь выстраиваются в духе пресловутого «highly likely», — говорится в сообщении.

"Прискорбно, что в самой Грузии не хотят отказываться от линии на демонизацию России, извлекать уроки из прошлогоднего кризиса. Все это дополнительно омрачает и так непростые двусторонние отношения. По- прежнему убеждены, что преодоление существующих разногласий и продолжение процесса нормализации отвечает коренным интересам российского и грузинского народа", – считают в российском МИДе.

Ранее МИД Грузии опубликовал сообщение, в котором заявляется, что Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России якобы стояло за кибератакой на госструктуры страны. Информация об этом, как указано в заявлении, была получена в результате расследования, проведенного совместно с международными партнерами.



