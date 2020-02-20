В Петербурге заключенный решился на побег после отказа в УДО. Жена умоляла его спасти от коллекторов

В Петербурге из исправительной колонии № 5 сбежал 35-летний заключенный. При задержании он оказал вооруженное сопротивление.

Как стало известно «Фонтанке», около пяти вечера 20 февраля с территории ИК-5 в Металлострое Колпинского района Петербурга совершил побег осужденный за серию разбойных нападений Александр Ятрушев. Через два часа сотрудник колонии заметил его у АЗС «Газпромнефть». Ятрушев успел преодолеть по кустам и оврагам около трех километров.

Старший лейтенант УФСИН Петербурга и области предложил беглецу сдаться. Ятрушев достал «заточку» и закричал, чтобы к нему не подходили. Он, дескать, должен доехать до жены, которая умоляла спасти ее от коллекторов. Сотрудник колонии уговорил Ятрушева сложить оружие.

По данным ГАС «Правосудие», уроженец Подпорожского района осужден на восемь лет. Приговор ему в апреле 2017 года выносил Всеволожский городской суд.





К конце 2019-го Ятрушев получил право на условно-досрочное освобождение и обратился в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга. 5 февраля 2020 года судья Марина Абрамова отказала в ходатайстве. Администрация колонии не возражала против свободы Ятрушева. Он зарекомендовал себя с положительной стороны, не имел взысканий, охотно трудился.

По информации «Фонтанки», у Ятрушева есть 13-летняя дочь. Супруга взяла кредит, чтобы ее содержать. Коллекторы не дают ей жить за долг в размере около 300 тысяч рублей.