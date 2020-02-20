Эвакуированных из Уханя украинцев в Новых Санжарах встретили градом камней. Протестующие дерутся с полицией

В Новые Санжары приехали автобусы с эвакуированными из столицы эпидемии коронавируса украинцами, их забросали камнями радикалы и местные жители. Силовики расчистили проезд через мост от протестующих, которые пытались заблокировать дорогу.

Об этом сообщают украинские СМИ. По данным телеканала "112 Украина", вечером в сторону санатория в поселке Новые Санжары, который определён местом двухнедельного карантина, в сопровождении полиции приехали автобусы с эвакуированными из Китая украинцами. Автобусов было несколько, водители были в масках. Салон автобуса от кабины отделен пленкой.

Издание "Страна" сообщает, что у некоторых автобусов разбиты окна. Местные жители, по признанию украинской прессы, очень агрессивно настроены в отношении прибывших из Китая. В них бросают банки, палки и другие вещи. Полиция сделала коридор и пыталась оттеснить людей. Местные возмущаются и матерятся.

Незадолго до этого в поселке Новые Санжары начались столкновения между полицией и протестующими. Местные жители разожгли два костра на дороге. К месту инцидента стягиваются силы полиции и пожарные. В Новых Санжарах с ночи начались массовые протесты. По словам спикера полиции в Полтавской области Юрия Сулаева, жители Новых Санжар практически всю ночь осуществляли блокирование дорог до населенного пункта. "Утром, когда работники полиции попросили людей прекратить правонарушения и разблокировать дорогу, часть граждан проявила определенную агрессивность и отказалась выполнять законные требования полицейских, и начались столкновения с полицейскими", – добавил он.





Издание Kolo.news сообщает, что полиция перекрыла все въезды в Новые Санжары, выезды из окружающих сел. Возле поселка много спецтехники, в том числе есть БТР, несколько автобусов со спецназом.