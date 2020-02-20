СМИ: Неизвестный с ножом напал на служителя в лондонской мечети

В лондонском районе Риджентс-парк неизвестный ворвался в местную мечеть и нанес ножевые ранения служителю храма, сообщает турецкое агентство Анадолу вечером 20 февраля со ссылкой на сообщение полиции британской столицы.

«Мужчина 70 лет был обнаружен раненым. Его состояние оценивается как не угрожающее жизни», – говорится в заявлении столичной полиции. По данным правоохранителей, нападение произошло около 15:10 по местному времени. Инцидент имел место во время совершения молитвенного обряда.





Полиция задержала злоумышленника. На распространенных в Сети видеокадрах видно, что это белый мужчина молодого возраста, начато расследование.

Ранее в полиции Германии сообщили, что в среду вечером (в пределах 22.00 по местному времени) неизвестные открыли стрельбу в двух кальянных кафе на улицах Хеумаркт и Курт Шумахер, а затем на одной из площадей города Ханау: погибли 9 человек. Один из тяжело раненых при стрельбе позднее скончался в больнице.

По данным местных СМИ, в вооруженном нападении участвовало не менее двух человек. В полиции сообщили германскому информагентству DPA, что спецназ совершил рейд по одному из адресов, где обнаружены тела двух убитых, в том числе злоумышленника Тобиаса.Р. Позже появилась информация о том, что мужчина тесно контактировал с радикальными группами.