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СМИ: Неизвестный с ножом напал на служителя в лондонской мечети
В лондонском районе Риджентс-парк неизвестный ворвался в местную мечеть и нанес ножевые ранения служителю храма, сообщает турецкое агентство Анадолу вечером 20 февраля со ссылкой на сообщение полиции британской столицы.
Неизвестный с ножом напал на мужчину в лондонской мечети https://t.co/blSs0AlqYB #Лондон #РиджентсПарк #мечеть
— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 20, 2020
«Мужчина 70 лет был обнаружен раненым. Его состояние оценивается как не угрожающее жизни», – говорится в заявлении столичной полиции. По данным правоохранителей, нападение произошло около 15:10 по местному времени. Инцидент имел место во время совершения молитвенного обряда.
Полиция задержала злоумышленника. На распространенных в Сети видеокадрах видно, что это белый мужчина молодого возраста, начато расследование.
Ранее в полиции Германии сообщили, что в среду вечером (в пределах 22.00 по местному времени) неизвестные открыли стрельбу в двух кальянных кафе на улицах Хеумаркт и Курт Шумахер, а затем на одной из площадей города Ханау: погибли 9 человек. Один из тяжело раненых при стрельбе позднее скончался в больнице.
По данным местных СМИ, в вооруженном нападении участвовало не менее двух человек. В полиции сообщили германскому информагентству DPA, что спецназ совершил рейд по одному из адресов, где обнаружены тела двух убитых, в том числе злоумышленника Тобиаса.Р. Позже появилась информация о том, что мужчина тесно контактировал с радикальными группами.