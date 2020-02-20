Керченских подростков, собиравших бомбы, арестовали на 2 месяца

Киевский районный суд Симферополя принял решение о заключении под стражу на 2 месяца двух подростков, которые обвиняются в подготовке терактов в Керчи, сообщает вечером 20 февраля ГУ СКР по Крыму и Севастополю.

"По ходатайству следствия суд вынес решение о заключении обвиняемых молодых людей под стражу на период предварительного следствия, сообщают в Следкоме. – В настоящее время в рамках расследования уголовного дела параллельно проводятся мероприятия в трех регионах страны, где проживают люди, с которыми поддерживали связь задержанные молодые люди и пытались в том числе их вовлечь в противоправные действия".





18 февраля ФСБ сообщила о задержании в Керчи двух подростков 2003 и 2004 годов рождения, которые готовили теракты в двух образовательных учреждениях Керчи. По словам сотрудников спецслужбы, эти подростки были сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, который убил 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретённые посредством сети интернет компоненты для изготовления взрывчатых веществ. ФСБ указывает, что испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных.