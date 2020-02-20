"Кровавый государственный переворот, который до основания потряс Украину". МИД РФ высказался о Евромайдане

Внешнеполитическое ведомство России дало свою оценку событиям, которые происходили шесть лет назад в Киеве. Комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с шестой годовщиной вооруженного госпереворота на Украине, обнародованный 20 февраля, изобилует резкими формулировками.

"Сегодня очевидно, что события на "майдане" 2014 года не принесли Украине ничего позитивного, лишь усугубив имевшиеся проблемы. Для их решения необходимо отказаться от борьбы с вымышленными врагами и перейти к процессу созидания. В случае продолжения Киевом нынешней конфронтационной политики стране грозит неизбежное саморазрушение", – указали в дипведомстве.

В МИД РФ напомнили о трагических событиях, произошедших в центре Киева шесть лет назад. "Их кульминацией стал кровавый государственный переворот, который до основания потряс Украину, привел к выходу из ее состава Крыма и продолжающемуся до сих пор вооруженному конфликту в Донбассе. В стране наступил масштабный системный кризис", – указали в МИД РФ, отметив, что во многом кризис спровоцировали и активно поддерживали западные государства, в первую очередь, США.

"Все, что происходило на Украине в дальнейшем, нельзя охарактеризовать иначе как бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма. Одновременно предпринимались активные попытки исказить истину, скрыть за безосновательными обвинениями реальные факты. Однако, правда – вещь упрямая. Ее не утаишь. Рано или поздно она становится достоянием гласности", – добавили в министерстве.



