Экс-советник Трампа сел на 40 месяцев за ложь Конгрессу

Экс-советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун приговорен к 40 месяцам тюрьмы по обвинению в в даче ложных показаний Конгрессу, пишет 20 февраля The Washington Post.

Roger Stone sentenced to 40 months for lying to Congress, witness tampering amid turmoil between Justice Dept. and Trump on penalty https://t.co/cBAVt6Mqoy — The Washington Post (@washingtonpost) February 20, 2020

«Федеральный судья приговорил Роджера Стоуна, бывшего советника президента Трампа, к 3 годам и 4 месяцам тюремного заключения за то, что он препятствовал расследованию в Конгрессе российского вмешательства в президентские выборы 2016 года в США», — говорится в сообщении.





15 ноября суд присяжных в Вашингтоне признал виновным республиканца и экс-советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна в даче ложных показаний в Конгрессе, препятствовании правосудию и давлении на свидетелей. Суд установил, что Стоун намерено лгал комитету палаты представителей по разведке о своем общении с представителями сайта WikiLeaks, от которого он пытался получить компрометирующую информацию на соперников Трампа на президентских выборах в США 2016-го года.

Кроме того, Стоуна признали виновным в том, что он попытался заблокировать показания других свидетелей в конгрессе, а также утаить ряд документов от конгресса.