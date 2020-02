Экс-советник Трампа сел на 40 месяцев за ложь Конгрессу

Экс-советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун приговорен к 40 месяцам тюрьмы по обвинению в в даче ложных показаний Конгрессу, пишет 20 февраля The Washington Post.

Roger Stone sentenced to 40 months for lying to Congress, witness tampering amid turmoil between Justice Dept. and Trump on penalty https://t.co/cBAVt6Mqoy