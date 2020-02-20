Бастрыкин вновь посмотрел петербургские новости и подкинул подчиненным работы. Уголовным стало падение штукатурки в квартире на Петроградской

После обрушения слоя штукатурки с потолка коммунальной квартиры в Петроградском районе Петербурга глава СК Александр Бастрыкин велел возбудить уголовное дело. О ребенке, которого чуть не придавило куском бетона, он узнал из телевизора.

Как сообщается на сайте СКР, председатель комитета возмутился не только самому факту обрушения. Из эфира на одном из федеральных каналов от 20 февраля 2020 года он узнал, что «мать ребенка и другие жильцы дома неоднократно обращалась к председателю ТСЖ с жалобами на состояние кровли».

В региональном Следкоме «Фонтанке» уточнили, что поручение начальства уже выполнено. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг.

Вероятно, речь идет о происшествии месячной давности. Как ранее писала «Фонтанка», обваливающийся потолок разбудил жильцов коммунальной квартиры в доме 70-72 по Большому проспекту Петроградской стороны утром 18 января. Два квадратных метра потолочного покрытия из бетона упали на детскую кроватку, самого ребенка в ней на тот момент не было.





Построенный в 1913 году дом является памятником архитектуры и находится под защитой КГИОП.

В августе прошлого года после того, как Бастрыкин увидел сюжет о драке с участием водителя Rolls-Royce на тротуаре Комендантского проспекта, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Суд его прекратил, избитый и облитый газом пешеход примирился с обидчиками.