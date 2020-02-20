Японский журналист пожаловался на отсутствие в России снега

Не по себе стало корреспонденту японской газеты Sankei Shimbun в Москве Юити Онода из-за аномально теплой зимы. Его испугало отсутствие снега в российской столице

«По информации российского Гидрометеорологического научно-исследовательского центра, средняя температура в декабре прошлого года и январе этого года составила +0,4 градуса. Это рекордный показатель за более чем 100-летнюю историю исследований», — говорится в статье, которую цитирует 20 февраля РИА Новости.









Журналист отметил, что для него одним из неотъемлемых составляющих московской зимы всегда были рабочие, которые каждый день убирают снег. Однако в этом году они нечасто появлялись на российских улицах, добавил Онода.

При этом журналист готов искать в такой погоде и свои плюсы:





«Этой зимой на улицах меньше реагентов, которые раньше «забивались в подошву и загрязняли офисы и квартиры. Хотя в бесснежную зиму меньше пачкается обувь и одежда, а «делать репортажи и ходить за покупками намного проще».

Японец признал, что сильные холода он переносит плохо, но и в нынешнем году ему что-то не хватает из-за отсутствия снега в Москве.



«На днях специальный корреспондент из другой газеты также сказал мне: «Зима прошла как-то непонято». Похоже, что мы желаем невозможного», — заключил Онода.









