Свободную медицинскую зону с Россией обещает создать Китай

Зону для проведения совместных российско-китайских исследований методов лечения опасных болезней планируют создать в КНР. Об этом пишет 20 февраля «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.

«Китаю удалось добиться прорыва в области здравоохранения и фармакологии, китайские коллеги уверены, что к 20 марта эпидемия в Ухане будет остановлена», – заявил депутат после встречи с послом Китая в России Чжан Ханьхуэйем в Москве.

Народный избранник сообщил, что российская делегация уже приглашена в Китай для обмена опытом по предотвращению и борьбе против опасных заболеваний, для совместной проработки проектов по развитию фармакологии.

На утро 20 февраля в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макао было подтверждено 74 675 случаев заражения коронавирусом, и еще 929 – за пределами КНР. В Китае умер 2121 заболевший, еще семеро – в других странах.

В России пока что было зафиксировано только два подтвержденных случая заражения «уханьским» вирусом – в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших – граждане КНР, они прошли курс лечения и были выписаны из больниц.



